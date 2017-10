Die IG Metall schließt bei dem Wolfsburger Autobauer traditionell einen Haustarifvertrag ab, der sich an dem bundesweiten Abschluss in der Branche orientiert.

Trotz der Dieselkrise fordert die IG Metall für die VW-Mitarbeiter ein Lohn-Plus von sechs Prozent. Auch die Altersversorge soll verbessert werden. Die Beschäftigten hätten den Abgasskandal nicht zu verantworten.

HamburgDie IG Metall will bei Volkswagen trotz des laufenden Umbaus und der Dieselkrise einen kräftigen Lohnaufschlag für die Beschäftigten durchsetzen. Die Tarifkommission strebe für die über 100.000 Mitarbeiter bei VW und der Tochter Financial Services eine Tariferhöhung um sechs Prozent für zwölf Monaten an, teilte die Gewerkschaft am Dienstag in Hannover mit. Damit entspricht die prozentuale Forderung dem, was sich die IG Metall bei den bundesweiten Verhandlungen mit den Arbeitgebern in der Metall- und Elektroindustrie vornimmt. Niedersachsens IG-Metall-Chef Thorsten Gröger sagte, auch die VW-Mitarbeiter hätten ein ordentliches Gehaltsplus verdient. „Die große Mehrheit der Beschäftigten hat die Entwicklungen im Zusammenhang mit der Dieselaffäre nicht zu verantworten.“ VW-Betriebsratschef Bernd Osterloh fügte hinzu, die Belegschaft habe sich in den vergangenen zwei Jahren trotz des Abgasskandals über das normale Maße hinaus engagiert. „Nur deshalb gehen die Zahlen der Kernmarke Volkswagen wieder nach oben.“

Zudem wolle die Gewerkschaft erreichen, dass Volkswagen den Beitrag zur betrieblichen Altersversorgung dauerhaft verbessere. Um die Digitalisierung und den Wandel zum Mobilitätsdienstleister zu bewältigen, würden auf lange Sicht mehr Auszubildende in diesen Zukunftsbereichen benötigt. Volkswagen erklärte, bei dem Unternehmen sei noch keine Forderung eingegangen. Wenn diese vorliege, werde sie intern bewertet und im Rahmen der Tarifrunde mit dem Tarifpartner besprochen, teilte ein Sprecher auf Anfrage mit. Der Gewerkschaftsvorstand in Frankfurt will die Tarifforderungen für die bundesweiten Verhandlungen sowie für VW am Donnerstag endgültig beschließen.