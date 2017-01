WashingtonDer Pharma- und Chemiekonzern Bayer will nach Darstellung von Donald Trumps Team in den USA acht Milliarden Dollar in die Forschung und Entwicklung investieren. Zudem wolle das Leverkusener Unternehmen seine mehr als 9000 Stellen in den USA behalten und zusätzlich 3000 High-Tech-Jobs schaffen, sagte ein Sprecher des künftigen Präsidenten am Dienstag. Bayer selbst wollte sich dazu nicht äußern.