DüsseldorfIn der heißen Phase des Verkaufs an PSA Peugeot Citroën übte sich Opel-Betriebsratschef Wolfgang Schäfer-Klug stets in diplomatischer Zurückhaltung. Anders als seine Vorgänger suchte er nicht den Weg in die Öffentlichkeit, gab keine Interviews.

Dass er auch anders kann, belegt Schäfer-Klug nun in einem Brief an die eigene Belegschaft, der am Freitag versendet wurde und dem Handelsblatt vorliegt. Darin kontert er in scharfen Worten die Kritik von Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer, der bei Opel massive Stellenkürzungen nach einer Übernahme durch PSA vorausgesagt hatte.