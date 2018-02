Brasilien spielt in der Agrarproduktion eine wichtige Rolle. Mit der Genehmigung dort nimmt der Leverkusener Konzern deshalb eine wichtige Hürde. Die Entscheidungen der Wettbewerbshüter in den USA und der Europäischen Union (EU) stehen aber noch aus.

Die brasilianischen Wettbewerbshüter haben Bayer grünes Licht für die geplante Übernahme des US-Saatgutriesen Monsanto gegeben. Die Kartellbehörde Cade stimmte dem Geschäft am Mittwoch zu. Voraussetzung für das Einverständnis sind demnach Zugeständnisse, die Bayer und Monsanto bereits gemacht haben. Dazu gehört auch, dass Bayer für fast sechs Milliarden Euro einen Teil seines Geschäfts mit der Landwirtschaft an BASF verkauft. Bayer zeigte sich erfreut: "Die Cade-Zustimmung zur Akquisition von Monsanto ist eine hervorragende Neuigkeit", erklärte der Chef der Agrarsparte, Liam Condon.

Bayer erklärte am Mittwoch, der Konzern werde weiterhin weltweit mit den Behörden zusammenarbeiten. Ziel bleibe, die Transaktion Anfang 2018 abschließen zu können. Ursprünglich hatte das Unternehmen Ende 2017 angepeilt. Erst am Montag hatte die EU-Kommission ihre Prüffrist zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage verlängert. Nun will sie die Pläne bis zum 5. April unter die Lupe nehmen. Die EU-Kommission hatte ernsthafte Bedenken an der Übernahme angemeldet, da der Zusammenschluss den Wettbewerb unter anderem bei Pestiziden und Saatgut beeinträchtigen könnte.