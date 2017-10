Die Atlantia-Offerte beläuft sich Analysten zufolge auf vergleichbarer Basis auf rund 15,7 Milliarden Euro und setzt sich ebenfalls aus Barmitteln und Aktien zusammen. Atlantia wolle vor allem die Bar-Komponente verbessern, sagten Insider weiter.

Hochtief hat sich bereit auf ein langes Bieterrennen um Abertis eingestellt. Dieses werde wohl bis ins kommenden Jahr hinein andauern, hatte Hochtief-Chef Marcelino Fernandez Verdes in einem Brief an die Mitarbeiter geschrieben. Setzt sich Hochtief im Ringen um Abertis durch, werden Milliarden-Schulden die Folge sein.

Zur Refinanzierung könnte sich Hochtief dann aber von Teilen des Abertis-Konzerns trennen. Dafür kommt etwa der Satelliten-Betreiber Hispasat in Frage. Hochtief sehe die Telekommunikations-Aktivitäten von Abertis nicht als strategisch an, hatte Fernandez Verdes erst am Mittwoch in Madrid gesagt. Hispasat hatte 2016 Umsätze von 229 Millionen Euro und einen operativen Gewinn (Ebitda) von 175 Millionen Euro abgeworfen.