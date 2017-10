San FranciscoDer US-Mischkonzern General Electric (GE) hat seine neue Finanzchefin im eigenen Haus gefunden. Die Leiterin der Sparte GE Transportation, Jamie Miller, solle den Posten zum 1. November übernehmen, teilte der Siemens-Konkurrent am Freitag mit. Sie ersetze in dem Amt Jeffrey Bornstein, der GE Ende 2017 nach 28 Dienstjahren verlasse. Die Sparte GE Transportation stellt Schienenfahrzeuge, Triebwagen und Bahninfrastruktursysteme her.

Der Konzern durchläuft derzeit eine massive Neuorganisation und kämpft mit sinkenden Umsaätzen und einem Gewinneinbruch. Im zweiten Quartal lag der Konzernumsatz um zwölf Prozent unter Vorjahr. Der Gewinn brach um fast die Hälfte auf 1,2 Milliarden Dollar ein.