 Monsanto bietet US-Bauern Geld für Herbizid-Einsatz

Bild vergrößern Farmer in den USA machen Dicamba für eine Pflanzen-Krise in diesem Jahr verantwortlich. Bild: REUTERS

US-Agrarriese Monsanto bietet US-Bauern eine Prämie für den Einsatz des umstrittenen Unkrautvernichters Dicamba an. Farmer in den USA machen das Herbizid für eine Pflanzen-Krise in diesem Jahr verantwortlich.