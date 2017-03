Die Bilanz fällt auf den ersten Blick trüb aus. Uniper beendet das erste Geschäftsjahr mit einem kräftigen Nettoverlust von 3,2 Milliarden Euro. Schuld waren vor allem Wertberichtigungen in Höhe von 2,9 Milliarden. Euro, weil sich die Rahmenbedingungen radikal verschlechtert haben.

Ein großer Fortschritt bei der Sanierung hat Schäfer schon am Wochenende gemacht. Uniper vereinbarte mit dem österreichischen OMV-Konzern den Verkauf der Beteiligung am sibirischen Gasfeld Juschno Russkoje . OMV bezahlt für den 25-Prozent-Anteil rund 1,8 Milliarden Euro. Damit hat Schäfer sein Ziel, bis Ende des Jahres rund zwei Milliarden Euro durch Verkäufe einzunehmen, schon weitgehend erreicht.

Mit den Gewerkschaften wird Uniper nach Informationen des Handelsblatts aus Kreisen der Arbeitnehmervertreter bald über den Abbau von tariflichen Leistungen verhandeln. Das Management will hier offenbar 27 Millionen Euro einsparen – das wollen die Gewerkschaften aber nicht akzeptieren.

Schäfer hat deshalb zunächst einen harten Sanierungskurs eingeschlagen. Mit dem Sparprogramm Voyager will er die jährlichen Kosten um 400 Millionen Euro kürzen. Rund die Hälfte davon wurde bereits 2016 erreicht. Unter anderem wurde die Verwaltung verschlankt – dort soll etwa jede vierte Führungsposition wegfallen – und die IT-Kosten wurden verringert.

Im vergangenen Jahr brach das Ebit in der Sparte Europäische Erzeugung um 42 Prozent auf 654 Millionen Euro ein. Und auch in den Auslandsmärkten – insbesondere Russland – musste Uniper bei der Stromerzeugung ein Minus von 40 Prozent auf 201 Millionen Euro hinnehmen. Das Ebit konnte nur zulegen, weil die Handelsparte das Ebit auf 1,46 Milliarden Euro mehr als verdoppelte.

Anfang 2011, vor der Reaktorkatastrophe von Fukushima, kostete eine Megawattstunde Strom an der Energiebörse EEX noch mehr als 50 Euro. Anfang 2016 war es kaum mehr als 20 Euro. Inzwischen hat sich der Markt zwar etwas erholt. Mit unter 30 Euro reichen die Preise aber für viele Kraftwerke immer noch nicht auf.

Schäfer übernahm damit die Bereiche, die Eon zuvor in die Krise gebracht und zur Aufspaltung gezwungen hatten. Die konventionellen Kraftwerke werden von Wind- und Solarenergie aus dem Markt gedrängt, die politisch gefördert boomen und vorrangig ins Netz eingespeist werden. Kohle- und Gaskraftwerke müssen mit kräftig gesunkenen Preisen und Margen zurechtkommen.

Eon selbst konzentriert sich seit der Aufspaltung auf die neue Energiewelt, also Vertrieb, Netze und erneuerbare Energien. Im September brachte der Konzern gut 53 Prozent der Uniper-Aktien an die Börse.

Der Eon-Konzern, der noch 47 Prozent der Anteile hält, wird seine Bilanz am kommenden Mittwoch präsentieren. Konzernchef Johannes Teyssen wird dabei noch schlechtere Zahlen vorlegen. Nach Informationen des Handelsblatts aus Konzernkreisen weist Eon einen Nettoverlust in „deutlich zweistelliger Milliardenhöhe“ aus. Analysten der Deutschen Bank hatten ihn auf 12,4 Milliarden Euro taxiert. „Es wird sogar noch mehr sein“, hieß es in Konzernkreisen.