DüsseldorfDie Verhandlungen über Kostensenkungen beim Energiekonzern Uniper sind nach Gewerkschaftsangaben vorerst gescheitert. Die Arbeitgeber hätten die Verhandlungen abgebrochen, hieß es in einem der Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch vorliegenden Info-Schreiben der Gewerkschaft IGBCE. „Damit kommt das angestrebte Gesamtpaket leider nicht zustande.“

Uniper hatte 2016 einen Netto-Verlust von 3,2 Milliarden Euro eingefahren. Vorstandschef Klaus Schäfer will in diesem und im nächsten Jahr die Kosten um je 100 Millionen Euro senken und hat dabei neben dem Einkauf und der IT auch das Personal im Blick.