General Motors und Ford wollen in Zukunft stärker auf die Entwicklung von Elektroautos setzen. GM will in den kommenden fünf Jahren 20 neue Fahrzeuge mit Elektro- oder Brennstoffzellenantrieb auf den Markt bringen.