DetroitDie Vorliebe der Amerikaner für Pick-ups und SUV beschert den US-Autobauern weiter gute Geschäfte. Allerdings schlugen sich die Hersteller im vergangenen Monat unterschiedlich. Während Platzhirsch General Motors im Oktober einen Verkaufsrückgang um zwei Prozent hinnehmen musste, schlug Rivale Ford sechs Prozent mehr von seinen Fahrzeugen los. Gefragt war vor allem die in den USA begehrte "F-Serie", die schon in den Monaten davor für steigende Gewinne bei der Nummer zwei auf dem US-Markt gesorgt hatte. Der Absatz von Fiat Chrysler, der Nummer drei in den USA, schrumpfte binnen Jahresfrist sogar um 13,2 Prozent, weil der italienisch-amerikanische Autobauer weniger Fahrzeuge an Autovermieter abgibt, an denen er weniger verdient. Unter den deutschen Marken verkaufte Audi 9,6 Prozent mehr von seinen Fahrzeuge, die Schwester VW, die sich nach dem Dieselskandal langsam berappelt, kam auf ein Verkaufsplus von 11,9 Prozent.

Der in den USA stark vertretene japanische Autobauer Nissan steigerte den Absatz um mehr als acht Prozent. Auch hier sorgten Kleinlaster mit offener Ladefläche und sportliche Geländewagen für höhere Verkäufe. Toyota legte leicht zu.