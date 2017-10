Dabei seien allerdings nicht Importe aus Südkorea selbst das Problem, sondern aus Drittländern, in der die Hersteller nach früheren Anti-Dumping-Maßnahmen ihre Produktion verlagert hatten. Whirlpool hatte das Verfahren angestrengt und die ITC gebeten, Präsident Donald Trump Maßnahmen zum Schutz der amerikanischen Produktion zu empfehlen.

WashingtonDie Internationale Handelskommission der USA (ITC) hat den Boden für Strafmaßnahmen gegen südkoreanische Waschmaschinenhersteller wie Samsung oder LG Electronics bereitet. Das Gremium befand am Donnerstag, dass einheimische Hersteller wie Whirlpool durch eine Importschwemme Schaden nehmen.

Die Behörde dürfte ihre Empfehlung am 4. Dezember aussprechen. Gegenmaßnahmen könnten dabei etwa aus Zöllen oder Importbeschränkungen bestehen. Trump dürfte seine Entscheidung im kommenden Jahr treffen. Der Republikaner hat wiederholt beklagt, dass Arbeitnehmer in den USA unter der Produktion in ausländischen Billiglohnländern leiden.