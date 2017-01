DüsseldorfNach der Berg- und Talfahrt der vergangenen Monate hat die anziehende Nachfrage aus den Nachbarländern den deutschen Maschinenbauern zum Jahresende Schwung verliehen. Der Fachverband VDMA sieht die Branche daher auf einem guten Weg, die Jahresprognose zu erreichen. In den ersten elf Monaten sei die Produktion leicht um 0,1 Prozent gestiegen, teilte der VDMA am Mittwoch mit. „Die bereits im Hebst 2015 aufgestellte Prognose einer Stagnation in 2016 bleibt daher auch weiterhin realistisch,“ sagte VDMA-Konjunkturexperte Olaf Wortmann. Im laufenden Jahr streben die heimischen Maschinenbauer ein Produktionsplus von einem Prozent an.

2015 lag das Produktionsvolumen bei rund 200 Milliarden Euro. Sanktionen in Russland und die maue Konjunktur in den Schwellenländern machen dem als Rückgrat der deutschen Wirtschaft geltenden Industriezweig mit gut einer Million Beschäftigten zu schaffen.