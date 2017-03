Den operativen Gewinn (Ebitda) sieht der Konzern im laufenden Jahr auf rund 800 Millionen Euro schrumpfen, den Konzerngewinn auf rund 280 Millionen Euro sinken. An der Börse kamen die mauen Aussichten nicht gut an: Die Verbund-Aktien fielen um knapp zwei Prozent und waren damit größter Verlierer im Wiener Leitindex.

WienÖsterreichs größter Stromkonzern Verbund AG rechnet nach einer Gewinnverdoppelung im vergangenen Jahr mit deutlichen Einbußen 2017. „Neben einem weiterhin schwierigen Marktumfeld erwarten wir etwas geringere Strom-Großhandelspreise sowie einen Rückgang bei den Netzerlösen“, sagte Finanzvorstand Peter Kollmann am Mittwoch zur Nachrichtenagentur Reuters. Neue Sparpakete oder ein weiterer Stellenabbau seien nicht geplant.

Im vergangenen Jahr sprudelten die Gewinne dagegen noch. Dank einer über dem langjährigen Schnitt liegenden Wasserführung der Kraftwerke sowie einiger Einmaleffekte konnte der Gewinn unter dem Strich auf 424,4 (Vorjahr: 207,7) Millionen Euro mehr als verdoppelt werden. Das Unternehmen liegt damit über der eigenen im Dezember nach oben geschraubten Prognose und über den Erwartungen der Analysten. Das Ebitda stieg im vergangenen Jahr trotz gesunkener Strom-Großhandelspreise um 17,5 Prozent auf 1,0 Milliarden Euro. Bereinigt um Einmaleffekte legte der operative Gewinn um 6,6 Prozent 894,5 Millionen Euro zu.

Das Ergebnis des Konzerns hängt stark von den insgesamt 127 Wasserkraftwerken ab, die an großen Flüssen wie der Donau in Österreich und Bayern liegen. Je mehr Wasser in den Flüssen fließt, desto besser ist die Auslastung der Kraftwerke. Die Wasserführung lag laut Verbund im vergangenen Jahr um sieben Prozentpunkte über dem Vorjahresniveau. Positiv ausgewirkt hätten sich zudem Kostensenkungen sowie die Beilegung eines Streits mit der OMV-Tochter Econgas über Gaslieferungen für das Kraftwerk Mellach. Verbund konnte deshalb Rückstellungen auflösen.

Darüber hinaus einigte sich der Konzern mit der Energie Steiermark über offene Themen zur Fernwärme-Lieferung aus dem Steinkohlekraftwerk Mellach. Kollmann bezifferte die positiven Einmaleffekte mit insgesamt 79 Millionen Euro. Negativ schlugen Wertminderungen, wie etwa bei den Windparks in Rumänien in Höhe von 57 Millionen Euro durch.