WashingtonDie Trump-Regierung will nach der Pleite der amerikanischen Toshiba-Tochter Westinghouse verhindern, dass sensible Daten und Infrastruktur in chinesische Hände fällt. Ein Vertreter der US-Regierung von Präsident Donald Trump sagte am Donnerstag, es gebe diesbezüglich Beratungen mit Japan. Die Finanzprobleme bei Toshiba seien ein Risiko.

„Es gibt eine Chance, dass Dinge passieren können, die gefährlich sind.“ Die Atomtechnik der Akw-Firma Westinghouse könne zum Beispiel auch für militärische Zwecke genutzt werden. Die Gespräche mit Japan sollten das Risiko mindern.