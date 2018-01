John Leahy gilt als eine lebende Legende der Luftfahrtbranche. Seit 1994 leitet der US-Amerikaner den Verkauf der Airbus-Jets. Er wurde manchmal als „Eine-Billion-Dollar-Mann“ bezeichnet - die Aufträge, die der Manager in über 20 Jahren an Land gezogen hat, haben diesen Wert überschritten. Mehr als 16.000 Flugzeug-Bestellungen verbuchte Airbus in Leahys Amtszeit. Jetzt geht „Mr. Airbus“ in Rente. Die Auftragsbilanz für 2017, die an diesem Montag vorgestellt wird, ist die letzte unter seiner Führung.

Leahys Nachfolger wird Ende Januar der Rolls-Royce-Manager Eric Schulz, Leahy soll dem Neuen noch für eine Übergangszeit von wenigen Monaten zur Seite stehen. Der Betriebswirtschaftler mit Pilotenlizenz war in den 1980er Jahren vom amerikanischen Flugzeugbauer Piper zu Airbus gekommen. Als Verkaufschef brachte er den Marktanteil der Europäer von 18 Prozent auf Augenhöhe mit Boeing.