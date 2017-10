Dichlorbenzol kann Haut, Atemwege und Augen reizen und steht im Verdacht, Krebs zu verursachen. Die BASF stellt das Schaumstoffvorprodukt Toluoldiisocyanat, kurz TDI, her, in dem das Dichlorbenzol enthalten ist. Durch ein technisches Problem an der Anlage ist nun viel zu viel Dichlorbenzol in das TDI geraten. Einen ganzen Monat lang, zwischen dem 25. August und dem 29. September, produzierte die Anlage den fehlerhaften Stoff.

Es sei immer noch unklar, wie stark die „deutlich erhöhte Konzentration an Dichlorbenzol“ sei und wie sich das auswirke. Der Verband sei auch erst am späten Nachmittag des 10. Oktober von der BASF informiert worden. Der Chemie-Primus hält dem entgegen, dass er nach dem Hinweis am 29. September die Anlage eingehend untersucht und am 4. Oktober seine direkten Kunden informiert habe. Häufig liefert die BASF allerdings nicht direkt an Matratzen-Hersteller sondern an Kunden, die den Schaumstoff zu Blöcken verarbeiten und dann weiterverkaufen. Nun bietet die BASF an, das TDI, das sich noch in den Tanks der Kunden befindet, zurückzunehmen und Schaumblöcke, die aus verunreinigten Isocyanaten hergestellt wurden, einzusammeln.

TDI – die Abkürzung wird langsam zum Horrorbegriff in Ludwigshafen. Die BASF, einst berühmt für ihre Ingenieure und Chemiker, kriegt ihre TDI-Anlage, die nun auch für die verunreinigten Matratzen verantwortlich ist, nicht in den Griff. Eine Milliarde Euro steckten die Ludwigshafener Unternehmenskennern zufolge in den Bau der neuen Anlage.