BrüsselThyssen-Krupp will in der Verwaltung bis zu 2500 Stellen streichen. Der Konzern wolle die Verwaltungskosten von 2,4 Milliarden Euro um 400 Millionen Euro senken, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Dies könne nicht ohne den Abbau von Arbeitsplätzen erreicht werden. In den nächsten drei Jahren würden daher von den 18.000 Verwaltungsstellen im Konzern etwa 2000 bis 2500 wegfallen, davon rund die Hälfte in Deutschland.