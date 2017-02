AarhusDer dänische Windkraft-Anlagenbauer Vestas hat 2016 ein Rekordjahr hingelegt, wird nun aber vorsichtiger. Zuletzt hatten Umsatz, Gewinn und Auftragseingang neue Höchstwerte erreicht, wie Vorstandschef Anders Runevad am Mittwoch in Aarhus bekanntgab. Für 2017 rechnet der Manager aber eher mit einer sinkenden Nachfrage. Der Umsatz dürfte bestenfalls in etwa stabil bleiben.

Die Aktionäre haben aber erst einmal Aussicht auf eine deutlich höhere Dividende und einen Aktienrückkauf. Das Vestas-Papier gewann in Kopenhagen am Morgen rund drei Prozent an Wert.