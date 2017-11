WienDer Linzer Stahlkonzern Voestalpine hat in den ersten sechs Monaten 2017/18 dank gestiegener Produktpreise und höherer Liefermengen mehr verdient. Der operative Gewinn (Ebit) legte in dem bis Ende September laufenden ersten Halbjahr um mehr als die Hälfte auf 584,2 (368,9) Millionen Euro zu, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte.

Unter dem Strich stieg der Gewinn um 66,4 Prozent auf 388,9 Millionen Euro. Die Erlöse legten um 16,5 Prozent auf 6,3 Milliarden Euro zu.