WienDer österreichische Stahlkonzern Voestalpine hat im vergangenen Geschäftsjahr vor allem dank einer starken Nachfrage aus der Automobil- und Konsumgüterindustrie Umsatz und Gewinn gesteigert. Unter dem Strich stieg der Gewinn in dem per Ende März endenden Geschäftsjahr 2016/17 um 5,8 Prozent auf 539,4 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Der Umsatz legte auf 11,3 Milliarden Euro nach 11,1 Milliarden Euro zu.