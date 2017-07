So droht der US-Präsident mit Verweis auf die nationale Sicherheit Amerikas mit weiteren Strafzöllen und Einfuhrquoten auf Stahl. Bereits beim G-20-Gipfel in Hamburg könnte Trump seine Pläne konkretisieren und damit den Anstoß zu einem Handelskrieg geben. Bundeswirtschaftsministerium Brigitte Zypries (SPD) warnte die USA bereits vor weiteren Strafzöllen und wies darauf hin, dass diese nicht durch das Allgemeine Zoll- und Handelsabkommen (GATT) gedeckt seien.

Inmitten dieses Konflikts steht der Stahlkocher Voestalpine und dessen Geschäft in Amerika. Fast eine Milliarde Euro setzt der Konzern jährlich in den USA um. Rund 2500 Menschen beschäftigt das Unternehmen an 47 Standorten in den USA. Durch dieses Engagement wird die Hauptversammlung der Voestalpine zum Stimmungsbarometer der gesamten Stahlbranche und Eder zu ihrem Orakel. Kann der Konzernlenker aus Linz sein Amerika-Geschäft retten oder wird das US-Investment zum unkalkulierbaren Risiko?

"Keine nennenswerten finanziellen Auswirkungen"

Bereits im Vorfeld versucht Eder seine Aktionäre zu beruhigen. "Bisher hatten die US-Strafzölle keine nennenswerten finanziellen Auswirkungen auf unsere Geschäftstätigkeit", sagte Eder der WirtschaftsWoche. Zudem hat der Konzern ein Worst-Case-Szenario errechnet, nach dem alles gar nicht so schlimm sei: Maximal 3,5 Prozent des Konzernumsatzes, das entspricht rund 400 Millionen Dollar, wären demnach von einer Verschärfung der protektionistischen Maßnahmen betroffen.