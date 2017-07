Bild vergrößern Volkswagen ruft erneut zahlreiche Fahrzeuge zurück. dpa Bild:

Der VW-Konzern ruft in Deutschland zahlreiche Autos zurück. Laut einem Magazinbericht müssen in Deutschland 385.000 Fahrzeuge in die Werkstätten. Betroffen sollen mehrere Modelle von VW und Skoda sein.