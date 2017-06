PragDie Beschäftigten im slowakischen VW-Werk wollen im Kampf um höhere Löhne streiken. Der unbefristete Ausstand solle am kommenden Dienstag beginnen, teilte die Gewerkschaft am Mittwoch. Dadurch dürfte nach Einschätzung der Arbeitnehmer auch die Produktion unterbrochen werden. VW hatte die Forderung nach 16 Prozent mehr Lohn zurückgewiesen. Das Unternehmen bot eine Gehaltserhöhung von 4,3 Prozent sowie eine Einmalzahlung in Höhe von 350 Euro an.