Bratislava Bei Volkswagen in der Slowakei hat am Dienstag der erste Streik der 25-jährigen Firmengeschichte begonnen. Zuvor hatte die Firmenleitung die Forderung der Gewerkschaft nach einer Lohnerhöhung um 16 Prozent als unrealistisch abgelehnt. Mit einem durchschnittlichen Bruttolohn von 1800 Euro pro Monat sei die Bezahlung bei VW doppelt so hoch wie das landesweite Durchschnittseinkommen, argumentierte die Unternehmensführung. Der Autobauer hat rund 12.000 Beschäftigte in der Slowakei.

Zum Auftakt der Proteste beteiligten sich nach Gewerkschaftsangaben etwa 70 Prozent der rund 12.300 Mitarbeiter. Volkswagen äußerte sich nicht. Der erste Ausstand in einem der großen Automobilwerke des Landes wird von der slowakischen Regierung unterstützt, die sich für höhere Einkommen einsetzt. „Warum sollte ein Unternehmen, das die hochwertigsten und luxuriösesten Autos mit einer hohen Arbeitsproduktivität baut, seinen slowakischen Arbeitern die Hälfte oder ein Drittel dessen zahlen, was es den gleichen Mitarbeitern in Westeuropa zahlt?“, sagte Premierminister Robert Fico.