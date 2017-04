Auch die Konkurrenz verstärkt in China ihre Anstrengungen bei Elektroautos. So hat etwa der US-Konzern Ford angekündigt, dass im Jahr 2020 etwa 70 Prozent aller in China verkauften Modelle auch mit Elektroantrieb erhältlich sein werden. Genauso entdecken die chinesischen Hersteller die wachsende Bedeutung des Elektroantriebs: Die Zahl der Anbieter wächst von Jahr zu Jahr, neue Hersteller wie Lynk & Co oder NIO kommen dazu.