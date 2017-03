DüsseldorfDer Volkswagen-Konzern hat im Februar weniger Autos verkauft. Weltweit rollten 686.900 Fahrzeuge zu den Kunden, 0,9 Prozent weniger als vor Jahresfrist, wie der Wolfsburger Autobauer am Freitag mitteilte. „Der Februar zeigt die uneinheitliche Entwicklung der Märkte in den einzelnen Regionen“, erklärte Vertriebsleiter Fred Kappler. Während in Zentral- und Osteuropa sowie Nordamerika Rückenwind zu spüren sei und die Auslieferungen des Konzerns zum Teil deutlich stiegen, blieben sie in Deutschland und der Region Asien-Pazifik unter dem Vorjahrsniveau.

„Wir gehen davon aus, dass wir auch in diesem Jahr ein gesundes Wachstum in China erwarten können. Gemeinsam mit unseren Konzernmarken arbeiten wir an einem qualitativem Wachstum“, fügte Kappler hinzu.