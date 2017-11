HongkongDaimler hat Insidern zufolge ein Angebot der chinesischen Volvo-Mutter Geely abgelehnt, einen Anteil von bis zu fünf Prozent über eine Kapitalerhöhung zu erwerben. Daimler habe Geely mitgeteilt, Aktien an der Börse kaufen zu können, sagten mit dem Vorgang vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch. Ein Anteil von bis zu fünf Prozent an Daimler hat einen Marktwert von rund 4,5 Milliarden Dollar.

Geely habe demnach Interesse geäußert, ein E-Auto-Joint-Venture zusammen mit Daimler aufzubauen. Die Stuttgarter bauen schon mit einem anderen Partner, dem chinesischen Hersteller BYD, das Elektrofahrzeug Densa.