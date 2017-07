FrankfurtDer Kölner Motorenbauer Deutz verliert über Nacht seinen einzigen Großaktionär. Der schwedische Lkw-Hersteller Volvo will seinen kompletten 25-Prozent-Anteil in einer Blitz-Platzierung an institutionelle Investoren verkaufen, wie die damit beauftragte Deutsche Bank am Donnerstag mitteilte. Volvo biete bis zu 30,25 Millionen Deutz-Aktien an. Sie waren zum Xetra-Schlusskurs vom Donnerstag 223 Millionen Euro wert. Deutz werde aber ein wichtiger Lieferant von Volvo bleiben, hieß es in der Mitteilung.