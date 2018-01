ParisDer französische Bahntechnik-Konzern Alstom hat vor der geplanten Fusion mit der Zugsparte von Siemens kräftig zugelegt. Im dritten Geschäftsquartal kletterte der Umsatz um 6,4 Prozent auf 1,76 Milliarden Euro, wie der Konzern am Mittwoch in Paris mitteilte. Für Schub sorgten demnach vor allem ein laufender Großauftrag für U-Bahnen in Riad, die Auslieferung von Hochgeschwindigkeits- und Regionalzügen in Frankreich und das Servicegeschäft in Großbritannien.

Alstom bekräftigte das Ziel für 2020, wonach der Umsatz bis 2020 jedes Jahr organisch um fünf Prozent wachsen und die Rendite (Ebit-Marge) rund sieben Prozent betragen soll.