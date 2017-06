Vor der Fusion von Linde und Praxair zum weltgrößten Industriegasekonzern umwirbt der designierte Chef Steve Angel die widerstrebenden Arbeitnehmer. "Die Aussicht auf langfristig nachhaltiges Wachstum bietet klare Entwicklungschancen für unsere Mitarbeiter", sagte der Chef des US-Konzerns Praxair am Freitag in einer Telefonkonferenz mit Journalisten. Aufsichtsrat und Vorstand Linde hatten am Vorabend den Fusionsvertrag nach Protesten von Arbeitnehmern des deutschen Konzerns abgesegnet. Wenn auch Aktionäre und Behörden mitziehen, soll der 65 Milliarden Euro schwere Zusammenschluss nächstes Jahr über die Bühne gehen.

Viele Anleger musste Angel kaum mehr überzeugen: Die Linde-Aktie zählte am Freitag mit einem Plus von 1,2 Prozent zu den größten Gewinnern im Dax.. Die Praxair-Titel waren am Vorabend in New York mit einem Kursanstieg von 1,4 Prozent aus dem Handel gegangen. Bei Investoren kam auch die Aussicht auf Kostensenkungen an, die Linde nun auf 1,1 Milliarden Euro jährlich bezifferte.