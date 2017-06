Der künftige Linde-Chef Steve Angel erwartet Kartellauflagen durch die Fusion von Linde und Praxair vor allem in Amerika. Nach der Unterzeichnung des Fusionsvertrages sagte der jetzige Praxair-Chef Angel am Freitag in München, die USA seien ganz klar der größte Markt des neuen Konzerns. Er wolle aber so wenig Geschäft wie möglich abgeben und sei auch recht zuversichtlich.