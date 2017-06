 Bayer schwächelt – Aktie verliert deutlich

Eigentlich sollte es im Geschäft mit Saatgut und Pflanzenschutz 2017 langsam wieder aufwärts gehen. So hatten die Bayer -Manager sich das vorgestellt. Doch zumindest für den wichtigen Agrarmarkt Brasilien trifft das bislang nicht zu. Bayer räumte am Freitag ein, dass die Verkäufe dort stocken und sprach von „unerwartet hohen Warenbeständen im Bereich Pflanzenschutz nach Abschluss der Erntesaison in Brasilien“.

Vorstandschef Werner Baumann deutete im Februar an, dass die Amerikaner Bayer dabei getäuscht hätten. Es sei beim Erwerb nicht möglich gewesen, die Bücher detailliert zu prüfen (Due Dilligence), so Baumann, da es sich um einen „hochkompetetiven Auktionsprozess“ gehandelt habe. „Wir mussten uns auf die Angaben von Merck verlassen“, so Baumann, „die Potenziale für Neueinführungen entsprachen nicht den Angaben.“ Bayer habe jedoch „keine Handhabe gegenüber Merck & Co.“ Zuletzt kämpften vor allem die Fußpflege-Marke Dr. Scholl’s sowie die Sonnencreme Coppertone aus dem Portfolio der Amerikaner mit Problemen.

Die Bayer-Aktie verlor am Freitagvormittag vier Prozent. Das kann auch mit der Unsicherheit über die Monsanto-Übernahme zu tun haben. Vor allem die Kartellprüfung in der EU gestaltet sich für Bayer schwieriger als gedacht. Ursprünglich wollte Bayer seine Unterlagen bei der EU-Behörde schon im ersten Quartal einreichen. Doch dann hatten die europäische Kartellwächter noch etliche Fragen dazu, wie sich die Übernahme von Monsanto auf die Innovationen am Agrarmarkt auswirken werde. Daraufhin kündigte Vorstandschef Baumann an, die Unterlagen im zweiten Quartal einzureichen. Das zweite Quartal endet am 30. Juni – also heute. Bis Freitagvormittag gegen 11 Uhr hatte Bayer noch nicht gemeldet, die umfangreichen Papiere an die Behörde verschickt zu haben.