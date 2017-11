Der französische Bahntechnik-Konzern Alstom glänzt vor der geplanten Fusion mit der Zug-Sparte von Siemens mit einem kräftigen Gewinnzuwachs. Der Nettogewinn stieg in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2017/18 (zum 31. März) um zwei Drittel auf 213 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Der Umsatz legte um fünf Prozent auf 3,76 Milliarden Euro zu. Der Auftragseingang brach allerdings um fast die Hälfte ein, nachdem Alstom ein Jahr zuvor von Großaufträgen profitiert hatte, unter anderem für die U-Bahnen in Dubai und Riad und Züge für den US-Eisenbahnkonzern Amtrak. Ende September lagen Orders im Volumen von 32,7 Milliarden Euro vor.

Die Geschäftszahlen trieben die Alstom-Aktie um 3,5 Prozent nach oben. Das operative Ergebnis sei besser ausgefallen als erwartet, schrieben die Analysten von Morgan Stanley. Das Augenmerk richte sich aber schon auf das Bündnis mit Siemens.