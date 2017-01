St. LouisDer US-Saatgutriese Monsanto ist dank anziehender Nachfrage in Südamerika in die Gewinnzone zurückgekehrt. In dem am 30. November zu Ende gegangenen ersten Geschäftsquartal sei ein Nettogewinn von 29 Millionen Dollar erzielt worden, teilte am Donnerstag das Unternehmen mit, das Bayer übernehmen will.