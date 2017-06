 Monsanto steigert Gewinn – und erleidet einen Rückschlag

Um 17 Prozent auf 843 Millionen Dollar baute Monsanto seinen Gewinn im dritten Quartal aus – das Geschäftsjahr entsprich bei Monsanto nicht dem Kalenderjahr. Monsanto bietet vor allem Pflanzenschutzmittel sowie Saatgut an. Wegen seines gentechnisch veränderten Saatguts ist der Konzern insbesondere in Europa umstritten. Die beiden Geschäfte entwickelten sich unterschiedlich: Im Saatgutgeschäft verlor Monsanto an Umsatz, während die Erlöse im Pflanzenschutz zulegten.