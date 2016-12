FrankfurtDer Bahntechnikkonzern Vossloh verkauft sein Geschäft mit elektrischen Systemen für Schienen- und Straßenfahrzeuge an Knorr-Bremse. Für den Geschäftsbereich Electrical Systems erhalte Vossloh 72,5 Millionen Euro in bar, teilte der Konzern am Mittwoch mit. Darin enthalten sei eine variable Komponente in Höhe von 25 Millionen, die künftigen Anpassungen unterliege, sofern sich ein Projekt nicht entsprechend der derzeitigen Erwartung von Vossloh entwickelt.

Chefkontrolleur von Vossloh ist der Knorr-Bremse-Eigentümer Heinz-Hermann Thiele. Der Großaktionär hatte den Vorstand dazu gedrängt, sich auf die Bahninfrastruktur zu fokussieren und den Bereich Transportation zu verkaufen, der neben dem Lok-Geschäft auch die Düsseldorfer Electrical Systems umfasst. Das spanische Lok-Geschäft hat Vossloh bereits veräußert.