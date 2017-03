DüsseldorfVolkswagen und der indische Autohersteller Tata gehen gemeinsame Wege. Beide Unternehmen haben sich auf eine umfassende Zusammenarbeit verständigt. Eine entsprechende Absichtserklärung („Memorandum of Understanding“) sei am Mittwoch auf dem Genfer Automobilsalon unterzeichnet worden, hieß es am Donnerstag aus Unternehmenskreisen. Beide Unternehmen werden voraussichtlich in wenigen Tagen eine offizielle Erklärung über die Vereinbarung abgeben.

Tata hatte am Mittwoch die Gespräche mit Volkswagen über eine Partnerschaft bestätigt. Derzeit befinde man sich in Verhandlungen, sagte Tata-Motors-Chef Günter Butschek der Webseite „livemint“ am Rande des Autosalons in Genf. Im Rahmen eines Joint Ventures oder einer Kooperation könnten Produktionskapazitäten und Technologien geteilt werden, um Kosten zu senken.