FrankfurtIm VW-Dieselskandal fordert EU-Justizkommissarin Vera Jourova erneut eine Entschädigung der 8,5 Millionen betroffenen Kunden in Europa. „Eine europaweite Informationskampagne und ein Ersatzwagen während der Reparaturphase sind nicht genug“, sagte sie der Zeitung „Die Welt“.

In den USA und Kanada zahle Volkswagen Milliarden für die Entschädigung der Kunden. „Ich vermisse aber immer noch einen Extra-Bonus oder eine freiwillige Kompensation für die europäischen Kunden.“ Es gehe um eine faire Behandlung von Verbrauchern in der Europäischen Union. „Ich werde mich Anfang Februar mit dem VW-Vorstandsvorsitzenden (Matthias) Müller treffen und bis dahin erwarte ich, dass sich VW in dieser Frage bewegen wird“, sagte die EU-Kommissarin für Justiz- und Verbraucherschutzfragen.