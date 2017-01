StuttgartDer Autobauer Porsche hat sein Wachstum im vergangenen Jahr deutlich gedrosselt. Doch mit 237.778 an die Kunden ausgelieferten Sport- und Geländewagen lag das Unternehmen immer noch um rund 6 Prozent über dem Wert aus dem Jahr 2015, wie die VW-Tochter am Dienstag in Stuttgart mitteilte.

Im Jahr zuvor lag das Plus noch bei 19 Prozent. Damals hatte Porsche den sportlichen Geländewagen Macan neu auf den Markt gebracht – mit 95.642 Fahrzeugen im vergangenen Jahr das meistverkaufte Porsche-Modell.