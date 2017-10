MadridDie VW-Tochter Seat will ihren Rechtssitz aus der spanischen Krisenregion Katalonien verlegen, falls es dort keine Rechtssicherheit mehr geben sollte. Bislang sei jedoch keine Entscheidung getroffen worden, hieß es am Dienstag in einem internen Schreiben von Seat-Chef Luca de Meo an die Mitarbeiter. Politische Stabilität und Rechtssicherheit, verbunden mit der EU-Mitgliedschaft, seien entscheidend für die Arbeitnehmer, die wirtschaftliche Gesundheit des Unternehmens und das Vertrauen der Aktionäre. Seat beschäftigt mehr als 14.000 Menschen in der der Region im Nordosten Spaniens.