Auch Wacker Chemie hatte seine Kosten gesenkt und so im Chemiegeschäft den Ergebniszuwachs im Schlussquartal verstärkt. Im Zahlenwerk des Konzerns schlugen 2016 auch die deutlich höheren Abschreibungen für den Hochlauf eines neuen Standorts in den USA zu Buche. Unterm Strich ging der Gewinn von Wacker Chemie um 21 Prozent zurück auf 190 Millionen Euro. Die Münchner hatten im dritten Quartal in Charleston im US-Bundesstaat Tennessee ihre Produktionsanlagen für Polysilizium komplett in Betrieb genommen.