FrankfurtDer Baumaschinenhersteller Wacker Neuson will sein Geschäft mit Landmaschinen ausbauen und kooperiert dazu mit dem US-Branchenriesen John Deere. Wacker teilte am Donnerstag mit, die Zusammenarbeit betreffe die Konzerntochter Kramer, die kompakte, allradgelenkte Radlader für die Landwirtschaft baut. John Deere biete selbst keine vergleichbaren Maschinen an und werde seinem unabhängigen Händlernetz daher Kramer als bevorzugten Lieferanten für solche Maschinen empfehlen. Die Kooperation betreffe zunächst Europa und solle später auf die GUS-Staaten, Nordafrika und den Mittleren Osten erweitert. „Zur Festigung dieser langfristigen, strategischen Kooperation beabsichtigt John Deere eine Beteiligung an der Kramer-Werke GmbH zu erwerben“, teilte Wacker weiter mit.