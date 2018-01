Im Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie haben Metallarbeiter in mehreren Bundesländern mit ganztägigen Warnstreiks begonnen. Mit Beginn der Nachtschicht am späten Dienstagabend sind unter anderem in Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Bremen einzelne Betriebe bestreikt worden, wie Sprecher der IG Metall in den jeweiligen Bezirken sagten. Im Norden waren Betriebe in Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen betroffen. Insgesamt rund 5000 Mitarbeiter in zehn Betrieben vom Großraum Oldenburg bis Flensburg waren aufgerufen, die Arbeit niederzulegen.

Im Münchner Stammwerk des Lastwagenherstellers MAN stand die Produktion nach Angaben der Gewerkschaft seit Mitternacht still. „Die Streiktore sind besetzt, die Zelte aufgebaut. Bisher haben wir eine hundertprozentige Beteiligung der Beschäftigten an den Streiks“, sagte der Münchner IG-Metall-Chef Horst Lischka am frühen Mittwochmorgen.

In Baden-Württemberg hätten sich am Dienstagabend bei der Heidelberg Manufacturing in Amstetten 30 Mitarbeiter der Nachtschicht an dem Ausstand beteiligt, sagte ein Gewerkschafter. „Die Tore sind geschlossen.“ Die Gewerkschaft wolle damit den Verhandlungsdruck auf die Arbeitgeber erhöhen, sagte er. Betroffen ist auch der Autozulieferer ZF Friedrichshafen. „Rund 15 Mitarbeiter besetzen seit 5 Uhr die Werktore“, sagte Enzo Savarino, Erster Bevollmächtigter der IG Metall Friedrichshafen-Oberschwaben.

Beim Autozulieferer Federal Mogul im rheinland-pfälzischen Herdorf (Kreis Altenkirchen) traten in der Nacht etwa 40 Mitarbeiter in den Warnstreik und etwa 120 ihrer Kollegen von der Frühschicht. Betroffen war auch das Unternehmen John Deere in Zweibrücken im selben Bundesland. Mehrere hundert Mitarbeiter traten hier in den Ausstand. „Wir sind bislang sehr zufrieden“, sagte Ralf Reinstädtler von der IG-Metall-Geschäftsstelle Homburg-Saarpfalz.

In Bremen legten rund 20 Angestellte des Industriezulieferers Gestra die Arbeit nieder. „Alle Räder stehen still“, so ein Sprecher der IG Metall. „Am Morgen geht es in großem Stil weiter.“ Bei dem Zulieferer arbeiten laut Gewerkschaft 400 Mitarbeiter. In Lippstadt in Nordrhein-Westfalen streikten beim Wälzlager-Hersteller Thyssenkrupp Rothe Erde zunächst rund 200 Beschäftigte der Nachtschicht.

Insgesamt waren in NRW Metallarbeiter in 30 Betrieben aufgerufen, sich dem Warnstreik anzuschließen. In Thüringen, Brandenburg und Sachsen ruhte die Produktion ebenfalls in mehreren Betrieben, etwa bei den Elbe Flugzeugwerken in Dresden

Die Arbeitgeber wollen derweil am Mittwoch entscheiden, ob sie gegen die 24-Stunden-Warnstreiks gerichtlich vorgehen. Sie kritisierten die neuerlichen Warnstreiks der IG Metall.