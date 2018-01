Die IG Metall hat im Tarifkonflikt der deutschen Metall- und Elektroindustrie unmittelbar vor der neuen Verhandlungsrunde mit den Arbeitgebern den Druck weiter erhöht. Allein in Nordrhein-Westfalen seien am Mittwoch mehr als 20.000 Metaller zu Warnstreiks aufgerufen, sagte ein Gewerkschaftssprecher. Die Aktionen begannen am Mittwochmorgen unter anderem in Werken von Thyssenkrupp und dem Automobilzulieferer Benteler. Auch in Bayern begannen neue Ausstände, hier soll es unter anderem Proteste bei Siemens geben. Die Gewerkschaft will auch in Bayern die Warnstreiks stetig ausweiten: Die Beschäftigten "scharren schon mit den Hufen", sagte Bezirksleiter Jürgen Wechsler.

Am Donnerstag startet die dritte Gesprächsrunde in Baden-Württemberg - doch die Fronten sind verhärtet. Die größte Protestaktion in diesem Bezirk lief am Morgen vor den Toren des Maschinenbauers Heidelberger Druckmaschinen in Wiesloch nahe Heidelberg an. Rund 3000 Beschäftigte aus mehreren Unternehmen versammelten sich dort.