DüsseldorfWarren Buffett steht vor einer neuen Übernahme. Sein Konzern Berkshire Hathaway stehe kurz davor, den texanischen Energieversorger Oncor zu übernehmen, berichten US-Medien übereinstimmend. Mit 18 Milliarden Dollar inklusive Schulden wäre das eine der größten Übernahmen des Konglomerats aus Omaha im Bundesstaat Nebraska. Sie soll im Laufe des Freitags bekanntgegeben werden, hieß es.

Der Schritt würde vor allem den Chef der Energiesparte, Greg Abel, stärken. Berkshire Hathaway ist gemessen am Nettogewinn bereits der zweitgrößte Energieversorger des Landes mit Kunden in 18 Bundesstaaten, vor allem im Westen und in der Mitte des Landes. Zudem hat Berkshire Hathaway (BH) Energy Geschäft in Großbritannien und Kanada. Die Sparte erwirtschaftete im vergangenen Jahr etwa zehn Prozent des Nettogewinns von Berkshire, rund 2,4 Milliarden Dollar.