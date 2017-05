MünchenDie Nachfrage chinesischer Autofahrer nach Panorama- und Schiebedächern beschert dem Weltmarktführer Webasto volle Auftragsbücher. Getrieben durch das starke Geschäft in China sei der Umsatz im vergangenen Jahr um 8 Prozent auf 3,2 Milliarden und der Betriebsgewinn um 6,5 Prozent auf 206 Millionen Euro gestiegen, sagte Vorstandschef Holger Engelmann am Dienstag in München.

Webasto hat Anfang Mai bereits seine zehnte Fabrik in China eröffnet. Ein Drittel seines Geschäfts macht der Familienbetrieb aus Stockdorf bei München inzwischen in der Volksrepublik. Mit einem Auftragsbestand von heute 13,6 Milliarden Euro sei Webasto auf Kurs zu fünf Milliarden Euro Umsatz im Jahr 2020, sagte Engelmann.