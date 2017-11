Paris

Der Technikchef von Airbus Paul Eremenko verlässt einem Zeitungsbericht zufolge den europäischen Luftfahrtkonzern. Eremenko wechsle zum Konkurrenten United Technologies Corporation (UTC), berichtete die französische Zeitung „La Tribune“ am Donnerstag. Ein Airbus-Sprecher lehnte eine Stellungnahme ab, ein Vertreter von UTC war zunächst nicht zu erreichen. Zuletzt hatte Airbus mehrere Aufträge an den Erzrivalen Boeing verloren und Änderungen im obersten Management vorgenommen. Am Dienstag ernannten die Europäer mit Eric Schulz einen neuen Verkaufschef, der im Januar die Nachfolge von John Leahy antreten soll.