Weco ist Europas größtem Hersteller von Feuerwerk. Im Interview erzählt Geschäftsführer Thomas Schreiber, warum der Markt so schwierig ist und wie er das Unternehmen unabhängiger von Silvesterknallern machen will.

WirtschaftsWoche: Herr Schreiber, wie feiern Sie Silvester?

Thomas Schreiber: Ich lege Wert darauf, mein eigenes Feuerwerk zu zünden. In letzter Zeit eher weniger Böller, dafür mehr Batteriefeuerwerke. Die sehen beeindruckend aus und machen wenig Arbeit. Dazu schieße ich ein paar Raketen in die Luft, schließlich macht das Anzünden auch Spaß. In den drei Tagen vor dem Jahreswechsel muss Weco fast den kompletten Jahresumsatz machen – nur dann ist der freie Verkauf von Feuerwerk in Deutschland erlaubt. Sind Sie nervös, dass Ihr Unternehmen gut ins neue Jahr kommt?

Wir haben es mit einem Hochrisikogeschäft zu tun, das wir leider kaum beeinflussen können. Wir müssen hohe Bankkredite aufnehmen und stehen unter hohem Druck, die Ware pünktlich in den Handel zu liefern. Dieses Jahr war das Timing besonders heikel, weil unsere Importe aus China auch auf drei Containerschiffen von Hanjin waren. Als die Reederei im Herbst Pleite ging, mussten wir sehr lange auf unsere Ware warten. Zum Glück produzieren wir 40 Prozent unseres Feuerwerks selbst in Deutschland. Manche unserer Wettbewerber, die ihre Ware komplett importieren, bekamen 10 bis 20 Prozent ihres Feuerwerks nicht geliefert. Eine Katastrophe.

Anzeige

Welche Risiken bedrohen ihr Geschäft noch?

Das Wetter ist enorm wichtig für den Verkauf. Wir bangen seit Wochen, dass es kurz vor Silvester nicht regnet oder glatt wird, denn sonst bleiben viele Deutsche zu Hause und kommen nicht zu unserem großen Lagerverkauf.

Zur Person Thomas Schreiber Der 52-Jährige arbeitet seit 1991 für Weco und begann seine Karriere als Assistent der Geschäftsleitung. 1998 übernahm er zusammen mit Dieter Kuchheuser die Geschäftsführung.

Weco Weco wurde 1948 gegründet und machte im Geschäftsjahr 2014/2015 rund 109 Millionen Euro Umsatz. Der Mittelständler fertigt 40 Prozent seiner Feuerwerksware an den deutschen Standorten in Eitorf (NRW), Freiberg (Sachsen) und Kiel (Schleswig-Holstein), der Rest kommt aus China. Neben Deutschland verkauft Weco seine Ware auch in den Benelux-Ländern, England, Frankreich, Österreich, Schweiz, Italien, Slowenien, Kroatien, Polen und Tschechien.

Kritiker sagen, man solle sein Geld an Silvester lieber spenden, als es für Feuerwerk zu „verpulvern“.

Ach, jeder Verbraucher sollte doch selbst entscheiden, ob er Feuerwerk kauft oder nicht. Spenden und Feuerwerk müssen sich ja auch nicht zwingend ausschließen. Aber wenn sich da in den Medien etwas hochschaukelt, kann das auch unser Geschäft schädigen. Was meinen Sie damit?

Ende 2004 starben Hunderttausende Menschen am Indischen Ozean bei den verheerenden Tsunamis, die ein Erdbeben ausgelöst hatte. Damals stellten sich Bundeskanzler Gerhard Schröder und sein Außenminister Joschka Fischer vor die Presse und sagten, die Deutschen sollten auf Feuerwerk verzichten und lieber spenden. Wir haben Jahre gebraucht, um die Verluste zu verkraften. Um nicht nur vom Verkauf von Feuerwerk abhängig zu sein, weiten wir unser Geschäft aus.

Silvester-Raketen : Mit diesem Feuerwerk stehlen Sie den Nachbarn die Show Silvester? Finden viele Menschen nervig. Aber das Feuerwerk, das lieben die Deutschen. 125 Millionen Euro geben wir für Böller und Raketen aus. Wie Sie die richtigen Raketen finden, um Ihre Gäste zu beeindrucken.

Mit welchen neuen Ideen?

Im Jahr 2011 haben wir angefangen, Übungsmunition zu produzieren. Aber das war ein Verlustgeschäft, weil staatliche Armeen zu lange für ihre Bestellvorgänge gebraucht haben. Deswegen haben wir diesen Bereich mittlerweile verkauft. Jetzt starten wir einen neuen Versuch: Ende September haben wir unsere neue Tochtergesellschaft „Trendgroup International“ gegründet, um 2017 mit elektrisch betriebenen Scootern und Drohnen zu handeln. Wie bitte? Wollen Sie dann bald Roller mit Raketenantrieb bauen?

Nein, dieser neue Bereich hat nichts mit unserem Kerngeschäft zu tun. Ab dem ersten Quartal 2017 bringen wir als exklusiver Vertriebspartner den faltbaren eRoller „Stigo“ in deutsche Läden. Er fährt bis zu 25 km/h schnell und lässt sich in wenigen Sekunden zusammenklappen. Wir haben es geschafft, eine Zulassung mit kleinem Nummernschild zu bekommen und sind damit die ersten in Deutschland für diese Art von Produkt.

Die beliebtesten Feuerwerkskörper Batterien-Feuerwerk 50 Prozent des Silvesterumsatzes im Bereich Feuerwerkskörper erzielen die Händler durch das Batterien-Feuerwerk.

Rakete 20 Prozent des Silvesterumsatzes machen die Händler laut dem Verband der pyrotechnischen Industrie mit Raketen.

Familiensortiment Das Familiensortiment besteht aus der Zusammenstellung verschiedener Feuerwerkskörper. Das sind meistRaketen, Vulkane, Sonnen und Chinaböller. Der Anteil beträgt 16 Prozent in 2015.

Jugendfeuerwerk Zum Jugendfeuerwerk zählen Wunderkerzen, Knallteufel, Silberwirbel und Mini-Fontänen. Jeden zehnten Euro des Silvesterumsatzes geben die Deutschen für diese kleineren pyrotechnischen Effekte aus.

Das Gefährt kostet mehr als 2.000 Euro. Wer soll das kaufen?

Unsere Kernzielgruppe sind Berufspendler, die mit dem Roller den letzten Kilometer zur Arbeit fahren können. Und wie wollen Sie sich in das Geschäft mit Drohnen einmischen?

Für eine Drohne des chinesischen Herstellers „PowerVision“ werden wir ebenfalls den Vertrieb für Deutschland aufnehmen, das Produkt wird demnächst über uns in Geschäften wie Media Markt und Saturn verkauft werden. Die Drohne sieht aus wie ein großes Ei, eignet sich super zum Filmen...