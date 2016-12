Die Verzögerungszündschnur wird mit einer Schwarzpulvermischung in den Düsenkanal des Treibsatzes eingeklebt. Der nun fertige Raketenmotor wird in die Versatzkappe eingeklebt. Hiernach wird der sogenannte Leitstab aus Holz am Raketenmotor befestigt.

Zunächst wird eine sogenannte Treibsatzhülse mit Ton gefüllt. Anschließend wird Schwarzpulver in einer Kapsel eingefüllt und dann unter einem bestimmten Druck festgepresst. Dieser Treibsatz kommt in eine weitere Hülse, in die dann wiederum die Effektladung für die Sterne eingefüllt wird. Die Treibsatzhülse wird abschließend mit einer Scheibe verschlossen.

Stattdessen erweitern Sie jetzt an Ihrem Standort im sächsischen Freiberg die Kapazitäten für Ihre Tochtergesellschaft „SF Automotive“. Was ist das für ein Geschäft?

Wir produzieren mit rund 30 Mitarbeitern kleine Sprengtabletten, die in Airbags eingebaut werden. Bei einem Autounfall startet die Explosion einen Generator, der Gas in Sekundenschnelle in das Luftkissen pumpt. Wir sind Zulieferer für den japanischen Airbag-Produzenten Takata, so findet sich unsere Technologie bei allen großen Automobilkonzernen der Welt wieder. Wir nutzen unser Knowhow aus der Pyrotechnik, aber auch dieses Geschäft ist sehr sensibel: Wir dürfen uns keinen einzigen Blindgänger erlauben.

Lassen Sie uns noch einmal über Feuerwerk sprechen. Ihr Unternehmen ist Marktführer und produziert 40 Prozent der verkauften Ware selbst, an drei Standorten in Deutschland. Ihre Konkurrenten importieren alles aus China. Wie lang werden Sie sich die Produktion „made in Germany“ noch leisten können?

Wir planen nicht, die deutsche Produktion zurückzufahren oder gar einzustellen. Wir fertigen fast komplett automatisch, bei den Raketen müssen nur noch die Holzstäbe per Hand montiert werden. So können wir jährlich 25 Millionen Stück produzieren.